Riassunto: Crayon ottiene l’AWS Generative AI Competency

Questo riconoscimento riconosce l’impegno di Crayon nell’innovazione delle soluzioni di IA generativa

OSLO, Norvegia–(BUSINESS WIRE)–Crayon, leader globale nell’innovazione e nei servizi IT, ha oggi annunciato di aver ottenuto l’Amazon Web Services (AWS) Generative AI Competency . Questa certificazione riconosce Crayon come partner AWS che aiuta i clienti e l’AWS Partner Network (APN) a promuovere i servizi, gli strumenti e le infrastrutture fondamentali per l’implementazione delle tecnologie di intelligenza artificiale generativa.





L’ottenimento della AWS Generative AI Competency riconosce Crayon come partner AWS dotato di competenze tecniche e prestigio tra i clienti, visti e considerati i progetti di intelligenza artificiale applicata in diversi settori realizzati da Crayon negli ultimi 10 anni.

