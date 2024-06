Riassunto: Crayon nominato vincitore del premio Microsoft Partner of the Year 2024 per Scale Solutions (LSP)

OSLO, Norvegia–(BUSINESS WIRE)–Crayon ha annunciato oggi di aver vinto il premio Microsoft Partner of the Year Award 2024 per le soluzioni su larga scala (LSP). L’azienda è stata premiata tra un gruppo di rappresentanti globali dei principali partner Microsoft per aver dimostrato eccellenza nell’innovazione e nell’adozione di soluzioni cliente basate sulla tecnologia Microsoft.





“ Siamo entusiasti di aver vinto il Microsoft Partner Award 2024 for Scale Solutions (LSP), che riflette la leadership di Crayon come fornitore globale di servizi IT con una strategia cloud-first”, ha dichiarato Melissa Mulholland, CEO di Crayon. “ La nostra collaborazione a lungo termine con Microsoft è stata fondamentale nell’offerta di servizi del massimo livello.”

