Riassunto: Crayon nominata un Leader nel Gartner® Magic Quadrant™ del 2023 nella categoria Software Asset Management Managed Services

OSLO, Norvegia – Crayon, leader mondiale nel settore dei servizi IT e per l'innovazione, è stata posizionata come Leader nell'edizione più recente del Gartner Magic Quadrant nella categoria Software Asset Management Managed Services.





“È un onore essere posizionati nel quadrante dei leader”, ha commentato Melissa Mulholland, Ceo Crayon. “Riteniamo che questo incredibile riconoscimento dimostri la nostra profonda conoscenza e competenza nel fornire servizi di gestione degli asset software. Abbiamo acquisito questo know-how grazie al nostro focus sui clienti che da oltre 20 anni plasma la nostra attività all’avanguardia nel settore volta ad aiutare tutte le aziende indipendentemente dalle dimensioni, dal settore in cui operano o dalla loro complessità”.

