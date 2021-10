Riassunto: Crayon acquisisce lo specialista di cloud rhipe

La società pubblica australiana farà parte dell’ambiziosa strategia di espansione globale di Crayon

OSLO, Norvegia–(BUSINESS WIRE)–Crayon, leader nei servizi e nell’innovazione IT, ha annunciato oggi di aver acquisito rhipe, uno specialista in cloud e licenze con sede in Australia, per promuovere la strategia di espansione globale di Crayon e il suo portafoglio di servizi.

L’acquisizione avviene tramite uno Scheme of Arrangement, che è diventato legalmente efficace oggi dopo un periodo di due diligence e negoziazione. All’attuazione dello Scheme, Crayon acquisirà tutte le azioni di Rhipe.

L’acquisizione rafforza l’impegno di Crayon, incentrato sul cliente, a fornire soluzioni di innovazione e ottimizzazione dei costi per guidare nuove opportunità di crescita.

“ Siamo incredibilmente entusiasti di dare il benvenuto a Rhipe nella famiglia Crayon come parte della nostra strategia di espansione globale”, ha deichiarato il CEO di Crayon Melissa Mulholland.

