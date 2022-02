Riassunto: Covalidati gli elevati standard di sicurezza di Eagle Eye Networks con audit di accertamento della conformità a SOC 2 Tipo 2 e ISO 27001

Considerati gli standard di riferimento per l’accertamento della sicurezza, SOC 2 Tipo 2 e ISO 27001 forniscono una convalida indipendente dell’impegno di Eagle Eye Networks di operare nel rispetto degli standard settoriali o di standard ancor più rigorosi per conto della sua clientela in tutto il mondo

AUSTIN, Texas, AMSTERDAM e BANGALORE, India–(BUSINESS WIRE)–Eagle Eye Networks, leader mondiale del settore della videosorveglianza basata sul cloud, ha annunciato oggi di aver superato l’accertamento della conformità a SOC 2 (controlli dei sistemi e dell’organizzazione) Tipo 2, un rigoroso standard di sicurezza attestante che le politiche e le procedure di Eagle Eye Networks proteggono e gestiscono in maniera sicura i dati dei clienti.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

