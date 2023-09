Riassunto: Costruita con un’integrazione: Metrikus annuncia l’integrazione con ServiceNow per migliorare l’efficienza degli ambienti di lavoro, la sostenibilità e il ROI del settore Real Estate globale

La piattaforma SaaS di Metrikus le sue API forniranno ai clienti di ServiceNow un singolo punto di dati aggregati degli edifici

SANTA CLARA, Calif.–(BUSINESS WIRE)–Metrikus ha oggi annunciato un’integrazione con ServiceNow per fornire ai clienti la piattaforma dati e l’efficiente software, leader di mercato, di Metrikus. Lo sforzo congiunto permetterà ai clienti di ServiceNow di creare ambienti di lavoro ancora più efficienti, sani e sostenibili, aumentando il proprio ROI.





L’ecosistema partner in costante espansione di ServiceNow e il suo programma partner sono cruciali per supportate l’opportunità di mercato dal valore di 220 miliardi di dollari per la Now Platform. Il rinnovato programma partner di Service Now ricompensa i partner per le loro varie competenze ed esperienza per andare a creare nuove opportunità, aprire nuovi mercati e aiutare i clienti nei loro sforzi per i processi di trasformazione digitale.

