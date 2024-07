Riassunto: Corpay Cross-Border nominata Fornitore ufficiale per i cambi valutari World Athletics

Fornire accesso a soluzioni per la gestione del rischio relativo alle valute e per i pagamenti transfrontalieri

TORONTO–(BUSINESS WIRE)–Corpay, Inc.*, (NYSE: CPAY) un leader globale nel settore dei pagamenti aziendali, è lieta di annunciare che il suo business Cross-Border ha concluso un accordo con la World Athletics – la federazione internazionale dell’atletica leggera che stabilisce regole e regolamenti per varie competizioni: gare su pista e sul campo, cross-country, corsa su strada, marcia, corsa in montagna e ultramaratona – che ne fa il suo Fornitore ufficiale per i cambi valutari (FX).





Attraverso questa partnership la World Athletics e le varie federazioni affiliate* avranno accesso alle innovative soluzioni Corpay Cross Border che mitigano l’esposizione ai tassi di cambio risultante dalle loro esigenze commerciali quotidiane.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

