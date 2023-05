Riassunto: Corpay Cross-Border è il Fornitore ufficiale della World Triathlon per le soluzioni di pagamento in valuta estera

Fornirà l’accesso a soluzioni per transazioni cross-border e per la gestione del rischio di cambio

TORONTO–(BUSINESS WIRE)–Corpay1, un marchio di FLEETCOR® (NYSE: FLT) nonché leader mondiale nei pagamenti per il settore aziendale, annuncia che la sua attività Cross-Border, a seguito di un accordo sottoscritto con la World Triathlon, l’ente mondiale che governa il triathlon internazionale e le attività multisport correlate, è ora il Fornitore ufficiale di soluzioni di pagamento in valuta estera (FX) della federazione. Nell’ambito della collaborazione, Corpay Cross-Border è diventata anche Fornitore ufficiale e Fornitore ufficiale per gli eventi della World Triathlon.

Con quest’alleanza la World Triathlon, insieme al suo più ampio ecosistema di federazioni nazionali, di partner commerciali aziendali e di sponsor*, potrà accedere alle innovative soluzioni di Corpay e utilizzarle per mitigare la propria esposizione alle valute estere.

