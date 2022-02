Riassunto: Coronati da successo gli eventi dedicati alla scienza e all’ingegneria tenuti nuovamente di persona alla conferenza SPIE Photonics West

Svoltosi di nuovo in presenza congiuntamente alla conferenza SPIE AR/VR/MR, il più grande evento annuale al mondo dedicato alla fotonica ha proposto le ultimissime novità nei campi dell’ottica biomedica, della quantistica e della tecnologia laser





BELLINGHAM, Washington–(BUSINESS WIRE)–Implementando le debite misure di sicurezza, SPIE ha accolto nuovamente la comunità internazionale del settore della fotonica a Photonics West, svoltosi come evento in presenza presso il Moscone Center di San Francisco dal 22 al 27 gennaio. La più grande conferenza e fiera annuale di fotonica, comprendente i simposi BiOS, LASE e OPTO e la conferenza AR|VR|MR, ha attirato oltre 10.000 partecipanti registrati, ha ospitato più di 950 espositori e ha funto da palco per ben 2.100 presentazioni tecniche.

Dopo una pausa di due anni, SPIE ha accolto con vivo entusiasmo l’opportunità di organizzare nuovamente il suo evento di punta, ai cui partecipanti è stato chiesto di esibire una prova di vaccinazione e di indossare una mascherina in conformità ai regolamenti locali e alle linee guida nazionali per eventi della portata di Photonics West.

“Apprezziamo moltissimo il sostegno fornitoci dagli espositori, dai partecipanti, dai volontari e dai relatori cui si deve il successo dell’evento” ha affermato Kent Rochford, amministratore delegato do SPIE.

