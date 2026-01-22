Riassunto: Copeland promuove la strategia IA e digitale con l’acquisizione di Bueno Analytics

L'acquisizione integra capacità SaaS avanzate per offrire soluzioni di climatizzazione e della catena del freddo più intelligenti e gestite dai dati

ST. LOUIS--(BUSINESS WIRE)--Copeland, fornitore globale di tecnologie di compressione e soluzioni di controlli, ha annunciato oggi di aver sottoscritto un accordo per l'acquisizione di Bueno Analytics ("Bueno"), un'azienda con sede in Australia specializzata in soluzioni SaaS che si avvale dell'IA integrata e dell'apprendimento automatico per sviluppare analisi degli edifici, gestione energetica ed efficienza operativa negli edifici commerciali e nella catena del freddo. La piattaforma di Bueno è distribuita in diverse migliaia di sedi di clienti in tutto il mondo, offrendo una vasta connettività, una piena visibilità del portafoglio e informazioni operative critiche.

Si stima che gli edifici contribuiscano al 40% delle emissioni globali di carbonio, con gli edifici commerciali e la catena del freddo che rappresentano una quota importante di tale impatto.

