Riassunto: Copeland presenta un’identità del brand unificata nell’intero portafoglio di prodotti

Un’azienda leader del settore incentrata sull’offerta ininterrotta di esperienze clienti fornendo nel contempo soluzioni climatiche di prossima generazione

ST. LOUIS–(BUSINESS WIRE)–Copeland, azienda leader globale in soluzioni climatiche sostenibili, oggi ha annunciato l’avvio dell’allineamento del suo ampio portafoglio di prodotti al marchio Copeland. Questa iniziativa di rebranding rappresenta un traguardo significativo nel percorso di Copeland come azienda autonoma, rafforzando ulteriormente il suo impegno a fornire soluzioni climatiche innovative nei settori del mercato commerciale, industriale, residenziale e della refrigerazione a livello globale. Forte di oltre un secolo di innovazione, Copeland è animata dalla visione di creare soluzioni sostenibili che migliorano la vita e proteggono il pianeta oggi e per le generazioni future.









