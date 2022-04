Riassunto: Cooperazione innovativa per la ricerca: Il Medi-Globe Group e l’IHU di Strasburgo stanno sviluppando il primo software AI al mondo per individuare le malattie del pancreas

ACHENMÜHLE, Germania–(BUSINESS WIRE)–Il Medi-Globe Group è entrato in una collaborazione di ricerca innovativa con il francese Institut Hospitalo-Universitaire (IHU) di Strasburgo. L’obiettivo della collaborazione è il primo software AI al mondo per il rilevamento di malattie del pancreas in esami endoscopici a ultrasuoni. In qualità di partner industriale dell’IHU, il Medi-Globe Group sta così ampliando ulteriormente il suo ruolo come leader nell’innovazione nella diagnostica e nelle terapie minimamente invasive.





Il CEO di Medi-Globe Group, Martin Lehner, ha dichiarato: “Insieme ai ricercatori all’IHU svilupperemo il primo software al mondo per la diagnosi delle malattie del pancreas fino alla maturità del mercato.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

press@medi-globe.de

braun communications



Stefanie Braun



+49 171 2 888 214



sb@brauncommunications.de