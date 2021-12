Riassunto: Conviva stringe una collaborazione con Experian per espandere le capacità di misurazione degli utenti per gli editori di spot pubblicitari in streaming

L’abbinamento tra i dati a livello di censimento di Conviva e i dati demografici di Experian dota gli editori degli insight approfonditi sugli utenti richiesti dagli inserzionisti e dai professionisti di marketing

FOSTER CITY, California–(BUSINESS WIRE)–Conviva, la piattaforma di misurazione continua per i media in streaming, ha stretto una collaborazione con Experian, prestigiosa società di servizi d’informazione operante su scala globale, per fornire agli editori di contenuti in streaming e ai partner del loro ecosistema i dati di segmentazione degli utenti più avanzati del settore, il che costituisce un importante passo avanti verso la risoluzione delle difficoltà riscontrate dal settore in relazione alla misurazione a livello globale. L’abbinamento tra i dati proprietari a livello di censimento relativi ai contenuti in streaming di Conviva e gli esclusivi dati demografici di Experian consente agli editori di fornire agevolmente agli inserzionisti gli insight sugli utenti più dettagliati e accurati in assoluto, tra cui le preferenze degli utenti relativamente ai contenuti, le tendenze comportamentali degli spettatori, l’esposizione agli annunci e altro ancora.





La soluzione è potenziata dall’integrazione dei dati di marketing di Experian nella piattaforma di misurazione degli utenti di contenuti in streaming recentemente ampliata di Conviva, che include la tecnologia Stream ID™ e impiega un modello di gestione delle identità comune a sostegno dell’interoperabilità tra ecosistemi e della fornitura di soluzioni per la gestione delle identità coerenti e accurate basate sui migliori dati proprietari disponibili.

