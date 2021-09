Riassunto: Conviva pubblica nuovi dati sulla crescita, le prestazioni e la quota di mercato di IGTV su Instagram

La relazione 2021 sull’analisi comparativa dei dati di IGTV condotta da Conviva prende in esame le buone prassi per lo sfruttamento del video long-form su Instagram

FOSTER CITY, California–(BUSINESS WIRE)–Conviva, la piattaforma di misurazione continua per i media in streaming, ha pubblicato quest’oggi la sua relazione Analisi comparativa dei dati di IGTV 2021 (2021 IGTV Benchmarks) in cui sono riportati nel dettaglio i modi in cui i brand si avvalgono di IGTV, così come l’andamento della funzionalità video long-form di Instagram. La relazione, in cui sono stati analizzati più di 25.000 account, 54.000 video IGTV, 400 milioni di interazioni e 4 miliardi di visualizzazioni di contenuti video, ha rilevato che la rapida crescita dell’app IGTV dal suo lancio nel 2018 passando da una quota di mercato del 2% nel 2019 a una del 10% dei post su Instagram nel 2021.





“I contenuti video sono il pilastro portante di tutte le piattaforme social in quanto generano tassi di coinvolgimento nettamente superiori e rappresentano per i brand un mezzo innovativo e creativo per raggiungere nuovi utenti” ha spiegato Keith Zubchevich, amministratore delegato presso Conviva.

