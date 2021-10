Riassunto: Conviva annuncia un’espansione della sua piattaforma di streaming per risolvere i problemi associati alla misurazione del pubblico a livello globale

La società ha annunciato inoltre che il nuovo amministratore delegato Keith Zubchevich coadiuverà l’evoluzione della piattaforma tecnologica di Conviva verso una soluzione di misurazione del consumo di contenuti mediatici per gli publisher suoi partner

FOSTER CITY, California–(BUSINESS WIRE)–Conviva, la piattaforma di misurazione continua per i media in streaming, ha annunciato oggi la disponibilità della sua tecnologia e di dati in tempo reale per la misurazione end-to-end del pubblico pubblicitario per i publisher suoi clienti e i loro partner di ecosistema.





La tecnologia di misurazione del consumo globale di contenuti in streaming di Conviva promette di fornire soluzioni uniche, innovative e destinate a rivoluzionare il settore basate su:

misurazione a livello di sessione e di censimento

Le tecnologie web di terze parti obsolete come beacon, log e pixel e le metodologie di analisi dei dati antiquate o imprecise non permettono di rispondere alle complesse problematiche legate all’attuale frammentazione dei dispositivi.

