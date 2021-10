Riassunto: Consensus Cloud Solutions espande il proprio portafoglio in risposta al bisogno crescente di soluzioni sicure per l’interoperabilità o lo scambio di dati

La nuova società pubblica promuove la comunicazione digitale a sostegno del passaggio dalla tecnologia di scambio dei documenti a soluzioni per la gestione dei dati intelligenti

LOS ANGELES–(BUSINESS WIRE)–Consensus Cloud Solutions, Inc. (NASDAQ: CCSI) (“Consensus”), nata più di 25 anni fa come soluzione per la trasmissione sicura di documenti digitali, è ora una tecnologia per fax digitali basata sul cloud leader a livello mondiale. In data 8 ottobre 2021 sono state avviate le negoziazioni in borsa delle azioni di Consensus Cloud Solutions come società pubblica indipendente impegnata nella fornitura di soluzioni per organizzazioni orientate dai dati ed operanti nel campo della conformità nei settori sanitario, finanziario, manifatturiero e legale.

La suite di soluzioni di Consensus va ben oltre il trasferimento sicuro di documenti.

