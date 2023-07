Riassunto: ConnexPay lancia i rivoluzionari pagamenti B2B in tempo reale in Europa nelle valute EUR e GBP

Un’azienda innovativa che integra ricevimento ed erogazione di pagamenti in un’unica piattaforma amplia le sue capacità di pagamento in Europa per rivoluzionare il mercato dei pagamenti da 130mila miliardi di dollari

ATLANTA–(BUSINESS WIRE)–ConnexPay, la prima e unica società di tecnologia dei pagamenti che offre una soluzione di ricevimento ed erogazione di pagamenti completamente integrata all’interno di un’unica piattaforma, ha ampliato la sua già notevole presenza globale con il lancio delle valute euro (EUR) e sterlina britannica (GBP). La società è attiva da anni sul mercato europeo, ma questo rilascio consente alle aziende europee la flessibilità di ricevere e inviare pagamenti nelle loro valute native.





Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Ben Redman, SkyParlour



ben@skyparlour.com

+44 (0)330 043 1315