Riassunto: Con un’iniziativa pionieristica, Botify integra ChatGPT per potenziare le attuali funzionalità IA essenziali

La più recente innovazione del leader nel campo della ricerca organica mette a disposizione delle aziende strumenti migliori per accedere alla ricerca organica e trovare più facilmente i contenuti desiderati

NEW YORK–(BUSINESS WIRE)–Botify, società che sviluppa l’omonima piattaforma di marketing altamente performante e leader nel settore della ricerca organica, annuncia il lancio di Botify Assist, una serie di strumenti basati sulla tecnologia ChatGPT pensati per la community Botify. Questa offerta, prima nel suo genere, combina la straordinaria intelligenza dell’API GPT-4 con il modello proprietario di dati unificati di Botify, utilizzando l’attuale funzionalità IA essenziale per fornire ulteriori dati approfonditi e utili e consigli riguardanti i contenuti ai fini di un maggiore impatto della ricerca organica. Sfruttando ancora di più la potenza della piattaforma Botify, gli utenti saranno in grado di prendere decisioni strategiche ancora più rapidamente e attuare più idee riguardanti i contenuti alla scala necessaria – aiutando ulteriormente i brand a essere trovati in questa nuova epoca della ricerca.

