Riassunto: Comunicato stampa relativo al Q2 2023 di ExaGrid

ExaGrid segnala il secondo trimestre più solido di sempre

MARLBOROUGH, Mass.–(BUSINESS WIRE)–ExaGrid®, l’unica soluzione di archiviazione di backup a livelli, oggi ha annunciato di aver registrato il suo Q2 più solido nella storia dell’azienda, per il trimestre conclusosi il 30 giugno 2023.





Il secondo trimestre 2023 è stato da record per ExaGrid, che ha registrato una crescita di oltre il 27% rispetto allo stesso trimestre del 2022. L’indice di crescita annuo di ExaGrid continua a superare di gran lunga il 20%. L’azienda è stata positiva per Cash, P&L e EBITDA per il suo 10otrimestre consecutivo. ExaGrid ha aggiunto 135 nuovi clienti nel Q2 2023, compresi 50 accordi da sei e sette cifre con nuovi clienti. Il nuovo ASP (customer average sales price, prezzo medio di vendita al cliente) è salito a 119.000 dollari nel corso del trimestre.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede.

