Riassunto: Comunicato stampa Momentum trimestre 2 2024 di ExaGrid

Continua la crescita di ExaGrid – 14 trimestri consecutivi di free cash flow

MARLBOROUGH, Mass.–(BUSINESS WIRE)–ExaGrid ®, l’unica soluzione di storage di backup a più livelli del settore con Time-Lock di conservazione che include un livello non rivolto alla rete (creando un air gap a più livelli), eliminazioni ritardate e immutabilità per il ripristino di ransomware, ha annunciato oggi il suo secondo trimestre (Q2) più forte nella storia dell’azienda, per il trimestre conclusosi il 30 giugno 2024 con una crescita del 18% rispetto allo stesso trimestre dell’anno scorso.





Il secondo trimestre di prenotazioni e ricavi di ExaGrid è stato il secondo trimestre migliore nella storia dell’azienda. La società ha registrato un free cash flow (FCF) positivo, un P&L positivo e un EBITDA positivo per il suo 14 esimo trimestre consecutivo.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Contatto per i media:

Mary Domenichelli



ExaGrid



mdomenichelli@exagrid.com