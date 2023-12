Riassunto: CommBox lancia Era AI per consentire l’automazione intelligente del servizio clienti e il taglio del 40% sui costi CX

CommBox permette alle imprese di risolvere automaticamente in media il 57% delle richieste; le organizzazioni ora possono fornire risposte contestuali e percettive in tempi ancora più rapidi.

CommBox è in grado di fornire un’incredibile riduzione del 40% nei costi del servizio clienti grazie all’automazione delle domande ripetitive e alla raddoppiata produttività degli agenti.

CommBox consente agli utenti di ottenere un tasso medio di soddisfazione del cliente del 92% nel coinvolgimento automatizzato e supportato da agenti dal vivo.

TEL AVIV, Israele–(BUSINESS WIRE)–Oggi CommBox, il pioniere nelle comunicazioni con i clienti basate sull’IA, lancia la sua nuova soluzione di intelligenza artificiale generativa. Progettato per le aziende medio-grandi attive in un’ampia gamma di settori, come sanità, banche, distribuzione, comunicazioni e assicurazioni, Era AI si basa su una combinazione vincente tra la tecnologia proprietaria sviluppata da CommBox e i modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM) di tipo commerciale.





