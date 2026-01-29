Riassunto: Come Aker Security crea sale di controllo per i processi decisionali in tempo reale

In un nuovo caso, Aker Security dimostra come una sala di controllo basata sulla piattaforma tecnologica Cyviz funziona da centro nevralgico operativo per i processi decisionali, la collaborazione e la preparazione.

OSLO, Norvegia--(BUSINESS WIRE)--Nell’attuale settore della sicurezza, il problema risiede nell’aggregare, visualizzare e utilizzare efficacemente grandi volumi di dati in situazioni in cui tempo, precisione e coordinamento sono fattori cruciali.

Aker Security gestisce la sicurezza e la prevenzione per gran parte del Gruppo, coprendo diverse migliaia di dipendenti. I suoi servizi includono la sicurezza dei viaggi, il monitoraggio globale di eventi e incidenti, la gestione delle crisi e servizi di consulenza sulla sicurezza.

“ Ci siamo rivolti a Cyviz perché avevamo bisogno di una soluzione in grado di integrare tutto su un’unica piattaforma, supportando al contempo il nostro reale metodo di lavoro operativo”, spiega Tonje Evensen Bråthen, direttrice del centro operazioni sicurezza globale (GSOC) presso Aker Security.

