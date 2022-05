Riassunto: Collegando le esigenze dei team di sicurezza e sviluppo, Veracode svela la piattaforma di sicurezza software di prossima generazione

BURLINGTON, Mass.–(BUSINESS WIRE)–Veracode, un fornitore leader mondiale di soluzioni per i test di sicurezza delle applicazioni (AST), ha annunciato oggi la sua piattaforma di sicurezza continua del software, che incorpora senza soluzione di continuità la sicurezza delle applicazioni nel ciclo di vita dello sviluppo del software (SDLC). La piattaforma semplifica i flussi di lavoro riunendo i team di sviluppo e sicurezza per fornire un’ampia comprensione del rischio, una guida per il rimedio e i progressi in ogni fase del processo di sviluppo.





Secondo l’ultima ricerca di Veracode, c’è stato un aumento di 20 volte della cadenza media di scansione nell’ultimo decennio, con la maggior parte delle applicazioni testate tre volte a settimana, rispetto alle tre volte all’anno di dieci anni fa.

