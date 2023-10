Riassunto: Collaborazione Sirion – IBM destinata a velocizzare la gestione dei contratti aziendali grazie alla gestione del ciclo di vita dei contratti basata sull’IA

SALT LAKE CITY–(BUSINESS WIRE)–Sirion, leader nella gestione del ciclo di vita dei contratti (CLM) basata sull’intelligenza artificiale, ha annunciato oggi una collaborazione per integrare IBM watsonx e ridefinire il CLM per le imprese. In qualità di primo utilizzatore di questa offerta combinata, IBM implementerà anche Sirion CLM ai fini di un’ulteriore semplificazione dei propri processi order-to-cash (O2C) e source-to-pay (S2P).





L’intelligenza artificiale generativa di Sirion, integrata in IBM watsonx, è progettata per rendere la contrattualistica accessibile a tutti all’interno di un’azienda, consentendo di ottenere informazioni dai contratti, dai dati aziendali e da altre risorse di dati. In questo modo, si può consentire ai clienti di stabilire connessioni causali tra i processi aziendali e i risultati, aprendo nuove prospettive di crescita.

