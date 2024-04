Riassunto: Collaborazione LTIMindtree – Vodafone per la fornitura di soluzioni connesse, Smart IoT e Industry X.0

MONACO & MUMBAI, India–(BUSINESS WIRE)–LTIMindtree [NSE: LTIM, BSE: 540005], società globale di consulenza tecnologica e soluzioni digitali, ha collaborato con Vodafone, leader mondiale nell’Internet of Things (IoT), con oltre 175 milioni di connessioni in tutto il mondo, a supporto di un’estesa gamma di applicazioni business-critical. Grazie a questa partnership, LTIMindtree offrirà soluzioni IoT connesse e intelligenti, basate sulla sua piattaforma Insight NXT (iNXT) e sulla connettività gestita IoT di Vodafone, che consentiranno l’Industry X.0 e la trasformazione digitale in diversi settori verticali.





La Business Unit iNXT di LTIMindtree apporta componenti tecniche e funzionali e, assieme alle soluzioni di connettività gestita IoT di Vodafone, consentirà di risolvere complesse sfide a livello aziendale.

