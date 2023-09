Riassunto: Collaborazione Alcatel-Lucent Enterprise e Nokia a sostegno del progetto Grand Paris Rail

Una partnership “Technology for Good” per servizi di trasporto sicuri, affidabili ed efficienti nella metropoli della Grand Paris

PARIGI–(BUSINESS WIRE)–Alcatel-Lucent Enterprise e Nokia hanno collaborato per la realizzazione del Grand Paris Express, uno dei più grandi progetti di metropolitana in Europa.





La futura metropolitana comprende 200 chilometri di nuovi binari, ovvero quattro linee aggiuntive intorno a Parigi (linee 15, 16, 17 e 18), più il prolungamento della linea 14 già esistente. Saranno inoltre costruite 68 nuove stazioni della metropolitana, che contribuiranno a creare nuovi centri urbani sostenibili in queste zone.

Alcatel-Lucent Enterprise e Nokia hanno unito le loro offerte complementari per fornire un’infrastruttura mission-critical end-to-end certificata e integrata per il progetto Grand Paris Express con soluzioni che comprendono una rete backbone multiservizio IP/MPLS ad alta velocità di Nokia, che include le soluzioni router per tutte le esigenze di funzionamento e manutenzione del Grand Paris Express.

