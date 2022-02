Riassunto: Cohere Capital completa un investimento strategico per la crescita in Boostability, importante azienda di tecnologia e servizi di marketing digitale

BOSTON–(BUSINESS WIRE)–Cohere Capital, una società di private equity con sede a Boston, incentrata sugli investimenti in importanti aziende del mercato medio abilitate alla tecnologia, ha annunciato di aver completato un investimento strategico per la crescita in Boostability (l’“Azienda”). Cohere Capital ha collaborato con la direzione dell’Azienda e con l’investitore esistente H.I.G. Growth Partners per accelerare lo sviluppo dell’Azienda e migliorare ulteriormente l’offerta di valore alla sua ampia clientela in costante aumento.

Con sede a Lehi, in Utah, Boostability offre tecnologie e servizi di marketing digitale a piccole e medie imprese (“PMI”) con particolare attenzione alla ottimizzazione dei motori di ricerca (“SEO”). Il software proprietario dell’Azienda e la tecnologia rivolta al cliente consente a Boostability di realizzare la soddisfazione, il sourcing dei contenuti, l’integrazione dei collaboratori e la trasparenza della campagna aziendale su scala globale.

