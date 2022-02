Riassunto: Cognitiwe previene lo spreco alimentare con la sua piattaforma IA per visione predittiva

Cognitiwe contribuisce alla soluzione dei problemi ESG (ambientali, sociali e della responsabilità d’impresa) mediante l’intelligenza artificiale – fa fronte allo spreco annuale di 121 milioni di tonnellate di alimenti nel settore retail

TALLINN, Estonia–(BUSINESS WIRE)–Cognitiwe, un’azienda entrata di recente nel settore IA in crescita, previene lo spreco alimentare con la sua piattaforma IA per visione predittiva. “Saremo in grado di monitorare continuamente la freschezza della frutta e verdura nei supermercati”, spiega Attila Algan, Cofondatore di Cognitiwe, aggiungendo che “Oltre a controllare la freschezza dei prodotti agricoli, stiamo innovando nel settore retail lanciando sistemi di rilevazione delle frodi.





Inoltre, nella produzione la nostra tecnologia consente il controllo della qualità e la rilevazione di prodotti avariati nella linea di produzione.

