Riassunto: Cognite riconosciuta come Partner Microsoft dell’anno per l’energia e le risorse 2024

AUSTIN, Texas e OSLO, Norvegia – Cognite, l'autorità riconosciuta a livello globale nei dati e nell'IA per l'industria, oggi ha annunciato di aver vinto il premio Energy and Resources 2024 Microsoft Partner of the Year. Per il terzo anno consecutivo, Cognite è stata riconosciuta da Microsoft come leader globale per la sua capacità di offrire una trasformazione industriale scalabile e significativa attraverso la sua piattaforma essenziale Industrial DataOps, Cognite Data Fusion®️.









Cognite offre una combinazione unica di capacità di prodotti IA su misura per l’industria, conoscenze specializzate per dominio industriale ed esperienza nella fornitura di IA generativa industriale. L’ultima novità strategica della società, Cognite Atlas AI, è un builder di agenti industriali low-code che consente alle organizzazioni industriali di utilizzare IA generativa per svolgere operazioni più complesse con maggiore precisione, compresi l’automazione dei flussi di lavoro e il supporto ai processi decisionali.

