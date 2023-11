Riassunto: Cognite pubblica la prima guida definitiva del settore sull’IA generativa

“The Definitive Guide to Generative AI for Industry” è un manuale completo rivolto ai leader della trasformazione per accelerare l’innovazione tramite IA e ridurre il time-to-value dei loro programmi di trasformazione digitale

OSLO e AUSTIN, Texas–(BUSINESS WIRE)–Cognite, un leader noto a livello mondiale nell’ambito del software industriale, ha annunciato oggi la pubblicazione di “The Definitive Guide To Generative AI for Industry”, un manuale rivolto alle aziende per favorire l’accelerazione dell’innovazione tramite IA e ridurre il time-to-value.









“The Definitive Guide to Generative AI for Industry” spiega e definisce i requisiti tecnologici necessari per fare in modo che l’IA funzioni per l’industria. Il libro offre consigli pratici sull’adozione e l’adattamento efficaci dell’IA, includendo esempi di casi d’uso specifici, e offre strumenti ai leader digitali per esaminare e pianificare il loro percorso digitale e definire e misurare il successo in termini comprensibili per le aziende.

