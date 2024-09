Riassunto: Cognite lancia un’iniziativa di connettività dei dati per la produzione multisede con NOVA Chemicals per rimodellare le operazioni globali in 11 attività

AUSTIN, Texas & OSLO, Norvegia & CALGARY, Alberta–(BUSINESS WIRE)–Cognite, un leader riconosciuto a livello globale nel settore del software industriale, e NOVA Chemicals Corporation (“NOVA Chemicals”), un importante produttore nordamericano di polietilene, hanno annunciato il lancio di un’iniziativa di connettività dei dati per la produzione multisede volta ad accelerare e scalare le soluzioni di trasformazione digitale nell’organizzazione di NOVA Chemicals.





NOVA Chemicals utilizzerà la piattaforma Industrial DataOps di Cognite, Cognite Data Fusion®, per consolidare dati forniti da diversi sistemi di provenienza, come SAP, Hexagon e Aspen IP21, in un grafico di conoscenza industriale in tempo reale. Questa rappresentazione digitale aperta, flessibile e scalabile delle operazioni di NOVA Chemicals consentirebbe un flusso di dati in interrotto dai sistemi di provenienza alle soluzioni tecnologiche aziendali, migliorando l’accesso e la fiducia nei loro dati e riducendo il tempo speso a individuare i dati.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Contatto per i media:

Michelle Holford



Vice Presidente, PR Globali, Cognite



Michelle.holford@cognite.com