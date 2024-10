Riassunto: Cognite lancia Cognite Atlas AI™ LLM & SLM Benchmark Report for Industrial Agents

Il primo report del settore sulle prestazioni del modello linguistico assicura affidabilità, precisione ed efficacia nello sviluppo di soluzioni di IA per l’industria affidabili.

AUSTIN, Texas e OSLO, Norvegia–(BUSINESS WIRE)–Cognite, il leader globale nell’IA per l’industria, oggi ha annunciato il lancio di Cognite Atlas AI™ LLM & SLM Benchmark Report for Industrial Agents. Il primo report del suo genere affronta le limitazioni dei dataset di riferimento generali, adattando le valutazioni dei modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM) e di piccole dimensioni (SLM) per concentrarsi su task industriali specializzati, assicurando l’affidabilità, la precisione e l’efficienza delle soluzioni di IA per l’industria.









“I report di riferimento generale sui LLM e SLM non catturano le complessità degli ambienti industriali e non si allineano con le esigenze specifiche delle attività industriali, dove sono fondamentali la precisione, la sicurezza e le competenze del settore”, ha dichiarato Knut Vidvei, Responsabile della gestione prodotti di Cognite, nella sua presentazione a IMPACT 2024.

