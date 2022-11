Riassunto: Cognite Data Fusion® lancia i flussi di lavoro con integrazione nativa dei simulatori per promuovere le soluzioni digitali IA/AA su larga scala

La piattaforma leader del DataOps industriale ora è in grado di eseguire lo streaming di dati sintetici inviati da simulatori e implementare l’apprendimento automatico basato sulla fisica per i casi d’utilizzo di produzioni sensibili

AUSTIN, Texas, e OSLO, Norvegia–(BUSINESS WIRE)–Cognite, leader a livello mondiale nel software per le industrie, oggi annuncia il lancio dell’integrazione nativa dei simulatori e delle funzionalità per i flussi di lavoro dell’intelligenza artificiale (IA) ibrida per Cognite Data Fusion®, la sua piattaforma DataOps industriale leader di settore. Questi flussi di lavoro ibridi IA coniugano il meglio dell’apprendimento automatico (AA) basato sui dati e della modellazione basata sulla fisica per implementare soluzioni digitali all’avanguardia e su larga scala, incluse le soluzioni per casi d’utilizzo in ambiti produttivi sensibili potenzialmente in grado di ridurre i costi e di aumentare i processi decisionali proattivi mirati all’ottimizzazione della produzione.

