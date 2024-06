Riassunto: Cognite Atlas AI™ offre agenti industriali specializzati, dipendenti virtuali personalizzati per fornire informazioni specifiche sul settore e automatizzare compiti industriali complessi

Cognite Atlas AI consente lo sviluppo low-code di agenti IA che aumentano la precisione dell’IA industriale, accelerano le efficienze e promuovono l’impatto commerciale

AUSTIN, Texas e OSLO, Norvegia–(BUSINESS WIRE)–Cognite, l’autorità riconosciuta a livello globale nel settore dei dati e dell’IA per l’industria, oggi ha annunciato Cognite Atlas AI™, un banco di lavoro per agenti industriali che estende la piattaforma Industrial DataOps di Cognite, Cognite Data Fusion®. Questa offerta strategica è un nuovo apice delle ampie capacità di Industrial DataOps e della IA generativa innovativa di Cognite. Il costruttore di agenti industriali low-code di Cognite Atlas AI consentirà alle organizzazioni industriali di utilizzare l’IA generativa per realizzare operazioni più complesse con maggiore precisione, compresi l’automazione dei flussi di lavoro e il supporto decisionale, accelerando le efficienze in grado di generare decine di milioni di dollari in impatto commerciale.









