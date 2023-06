Riassunto: Cognite annuncia la piattaforma Industrial Canvas, basata sull’IA generativa, che accelera del 90% le decisioni aziendali

Industrial Canvas offre un’esperienza no code insuperabile per ricavare informazioni da fonti incrociate di dati e consentire decisioni di alto livello per l’ottimizzazione della produzione, la manutenzione, la sicurezza e la sostenibilità

OSLO, Norvegia, e AUSTIN, Texas–(BUSINESS WIRE)–Cognite, leader di fama mondiale nel software industriale, oggi ha presentato Industrial Canvas, uno spazio di lavoro intuitivo, componibile e visivo che rivoluziona l’esplorazione e la visualizzazione dei dati. Industrial Canvas si basa sulle fondamenta del DataOps industriale leader di mercato di Cognite Data Fusion®, la piattaforma core di Cognite, e di Cognite AI, una suite completa di capacità dell’IA generativa. Con Industrial Canvas, Cognite mette a disposizione di chiunque l’analisi di fonti incrociate di dati, a qualsiasi livello dell’organizzazione, per realizzare applicazioni per casi d’utilizzo specifici in tutta semplicità.





