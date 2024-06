Riassunto: Cognigy raccoglie 100 milioni di dollari mentre importanti marchi aziendali fanno affidamento sulla sua forza lavoro di agenti IA

Il round di finanziamento di Serie C guidato da Eurazeo Growth accelererà i processi di R&S per l’automazione dell’IA e l’espansione globale

DÜSSELDORF, Germania e SAN FRANCISCO–(BUSINESS WIRE)–Cognigy, leader globale nell’automazione di servizi per i clienti AI-first, ha annunciato oggi di aver raccolto 100 milioni di USD in un round di finanziamento di Serie C. Il round è stato guidato da Eurazeo Growth, con la partecipazione degli investitori esistenti Insight Partners, DTCP e DN Capital e altri ancora. Il nuovo finanziamento consentirà di accelerare la missione di Cognigy di offrire un servizio clienti AI-first su larga scala.









Cognigy fornisce una piattaforma IA di livello enterprise leader di mercato per costruire, gestire e analizzare la forza lavoro avanzata di agenti IA su cui fanno affidamento oggi molti grandi marchi, tra cui Lufthansa Group, Virgin Pulse, Frontier Airlines, Bosch, Toyota, TechStyle Fashion Group e Mercedes-Benz, per offrire un servizio clienti eccezionale.

