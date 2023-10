Riassunto: CodeSecure espande la sua presenza sul mercato europeo con nuovi partner Go to Market

L’azienda amplia la propria rete distributiva di prodotti per i test di sicurezza delle applicazioni in Austria, Francia, Germania, Portogallo e Spagna

BETHESDA, Md.–(BUSINESS WIRE)–CodeSecure, l’ex divisione prodotti di GrammaTech e fornitore leader di prodotti per i test di sicurezza delle applicazioni, oggi ha annunciato nuovi partner per la distribuzione che espandono la sua attuale presenza sui principali mercati europei. ANTYCIP Technologies, Captura Electronica ed EVOCEAN amplieranno la portata di CodeSecure in numerosi paesi, tra cui Austria, Francia, Germania, Portogallo e Spagna.





Il mercato europeo dei test di sicurezza è stato valutato a 8 miliardi di dollari USA nel 2021, con un tasso di crescita annuale composto (CAGR) dell’11,3% nel corso del periodo di riferimento della previsione (2023-2030).

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Contatto con i media:



Marc Gendron



Marc Gendron PR per CodeSecure



617.877.7480



marc@mgpr.net