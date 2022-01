Riassunto: ClimateTrade chiude un finanziamento di pre-serie A da 7 milioni di euro e punta ad altri 13 milioni di euro per espandere in nuovi mercati il primo marketplace climatico del mondo

VALENCIA, Spagna–(BUSINESS WIRE)–ClimateTrade, importante marketplace climatico basato sulla blockchain, ha raccolto 7 milioni di euro in un finanziamento di pre-serie A che si è chiuso in Europa alla fine del 2021, e sta raccogliendo altri 13 milioni di euro nell’ambito di un round focalizzato sugli Stati Uniti che si chiuderà con la reintegrazione di ClimateTrade negli USA nei prossimi cinque mesi. Complessivamente, la società punta a ottenere 20 milioni di euro di finanziamento per la sua espansione internazionale.





ClimateTrade è un marketplace con sede in Spagna che aiuta le aziende a centrare gli obiettivi di decarbonizzazione tramite il finanziamento di progetti certificati per la compensazione di carbonio e per la rigenerazione climatica nel mondo.

