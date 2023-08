Riassunto: Clienti di riferimento “elogiano” la facilità di utilizzo e la velocità di integrazione di Boomi nel report iPaaS

Boomi riceve i punteggi più alti possibili nei criteri per l’integrazione wizard-driven, per la visione, roadmap, l’ecosistema di partner, la flessibilità dei prezzi e la trasparenza

Clienti di riferimento forniscono punteggi elevati alla prevedibilità dei prezzi di Boomi e al valore fornito rispetto al costo dell’offerta, elogiando la sua facilità di utilizzo e la velocità di integrazione

CHESTERBROOK, Pa.–(BUSINESS WIRE)–Boomi™, azienda leader nella connettività smart e automazione, è stata nominata come Strong Performer nel Forrester Wave™: Integration Platforms As A Service del terzo trimestre (Q3) del 2023, ricevendo i punteggi più alti possibili nei criteri per l’integrazione wizard-driven all’interno della categoria Current Offering; così come per la visione aziendale, della roadmap, dell’ecosistema di partner, nella flessibilità dei prezzi e nei criteri di trasparenza all’interna della categoria Strategy.









Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Contatti per la Stampa:



Kristen Walker



Global Corporate Communications



kristenwalker@boomi.com

+1-415-613-8320

Contatti per gli Analisti:



Kate Mauser



Analyst Relations



kate.mauser@boomi.com

+1-760-351-6780