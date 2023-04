Riassunto: Clevon per la sua flotta di robot autonomi sceglie la tecnologia di T-Mobile

T-Mobile aiuta a promuovere il futuro delle consegne in tutti gli Stati Uniti

BELLEVUE, Wash., e FORT WORTH, Texas–(BUSINESS WIRE)–Ecco la novità: Clevon, azienda innovatrice nel settore delle consegne autonome globali che ha sede in Estonia, ha scelto T-Mobile come fornitore di fiducia per la connettività e la gestione dell’IoT negli Stati Uniti.

Perché è importante: il futuro delle consegne autonome è già realtà con la flotta di robot trasportatori autonomi (ARC, Autonomous Robot Carrier) di Clevon, e la tecnologia IoT di T-Mobile contribuirà a ridurre da mesi a giorni il tempo necessario per il lancio di servizi commerciali di consegna.

Per chi è importante: per le aziende globali che stanno valutando la tecnologia IoT di T-Mobile per connettere e gestire sistemi di trasporto, robot e dispositivi autonomi E ANCHE per le imprese alla ricerca di servizi di consegna dell’ultimo miglio efficienti, convenienti e sostenibili dal punto di vista ambientale.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede.

