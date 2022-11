Riassunto: Cleverbase sceglie Verimatrix Code Shield per ottenere una forte sicurezza informatica

Firme elettroniche, accesso, scambio di informazioni crittografate e archiviazione con l’app Vidua protetti dagli attacchi informatici grazie a premiate tecnologie di difesa contro gli hacker

AIX-EN-PROVENCE, Francia & SAN DIEGO–(BUSINESS WIRE)–Verimatrix, (Euronext Parigi: VMX) (Parigi:VMX), leader nello sviluppo di soluzioni di sicurezza orientate alle persone e alla base del moderno mondo connesso, oggi ha annunciato che l’azienda olandese Cleverbase ha scelto Verimatrix Code Shield per proteggere la propria app Vidua per Android e iOS.

Pensata per eliminare la necessità di comunicazioni cartacee, firme con la penna e identificazione fisica, l’app Vidua di Cleverbase archivia le informazioni facilmente e in sicurezza per varie aziende olandesi che offrono Vidua per consentire ai loro clienti di interagire in modalità interamente digitale, risparmiando tempo e sforzi, con la tranquillità di sapere che l’app che usano protegge costantemente i loro dati sensibili.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Referente Verimatrix per gli investitori

Jean-François Labadie, Direttore finanziario



finance@verimatrix.com

Referente Verimatrix per i media

Matthew Zintel



matthew.zintel@zintelpr.com