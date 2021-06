Riassunto: Cleo riceve un investimento per la crescita strategica volto ad accelerare la categoria del software per l’integrazione di ecosistemi da 5,5 miliardi di dollari

L’investimento conferma la necessità da parte delle aziende di ridefinire il loro approccio all’integrazione B2B per far fronte ai continui cambiamenti in ambito commerciale ed economico

ROCKFORD, Illinois–(BUSINESS WIRE)–Cleo Communications (“Cleo” o la “Società”), un fornitore di soluzioni software per l’integrazione di ecosistemi operante a livello mondiale, ha ricevuto un generoso investimento da una consociata di H.I.G. Capital (“H.I.G.”), una prestigiosa impresa di portata globale specializzata in investimenti alternativi con un patrimonio netto gestito pari a 44 miliardi di dollari. I termini non sono stati divulgati.

Cleo, ubicata a Rockford nell’Illinois, gestisce una piattaforma SaaS per l’integrazione di ecosistemi che modernizza i trasferimenti e l’integrazione dei dati aziendali B2B.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

