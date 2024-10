Riassunto: Clearwater Analytics annuncia l’integrazione con Snowflake per abilitare le capacità di collaborazione dei dati e IA per i gestori patrimoniali

L’integrazione con Snowflake consentirà ai clienti di accedere ai dati sugli investimenti a velocità e in volumi maggiori

BOISE, Idaho–(BUSINESS WIRE)–Clearwater Analytics (NYSE: CWAN), fornitore leader mondiale di soluzioni basate su SaaS di gestione degli investimenti, contabilità, reportistica e analisi, ha annunciato oggi una nuova integrazione con Snowflake, l’azienda del cloud dati IA, per semplificare radicalmente il modo in cui i gestori patrimoniali istituzionali e i proprietari di asset di qualsiasi dimensione utilizzano i loro dati. Questa collaborazione integrerà i dati di Clearwater, tra cui Prism, la sua soluzione per la gestione dei dati di investimento, con il cloud dati IA di Snowflake, semplificando il processo di acquisizione delle informazioni e consentendo di prendere decisioni in modo più rapido ed efficace.





Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Contatto per i media:



Claudia Cahill, Responsabile di comunicazioni e PR | +1 208-433-1200 | press@clearwateranalytics.com