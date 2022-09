Riassunto: Cleareye.ai annuncia il sodalizio con J.P. Morgan

Una collaborazione che trasformerà le operazioni di Trade Finance

NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--Cleareye.ai annuncia un nuovo sodalizio strategico globale con il gruppo Trade and Working Capital di J.P. Morgan. La collaborazione utilizza ClearTrade, una soluzione digitale leader sul mercato, per risolvere le sfide attuali e future affrontate dalle operazioni di Trade Finance. Grazie ai notevoli progressi tecnologici, la piattaforma di ClearTrade snellisce il laborioso processo di due diligence associato alle transazioni di Trade Finance e i numerosi documenti cartacei che sono ancora oggi prevalenti nel settore.

Il settore della Trade Finance sta attraversando una trasformazione digitale. La soluzione ClearTrade offre un cambiamento rivoluzionario per le banche per garantire che possano continuare ad operare in questo scenario in continua evoluzione alle prese con una base di costi in forte aumento.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Contacts

contact@cleareye.ai