Riassunto: Cleareye.ai annuncia il lancio di Compliance di J.P. Morgan sulla piattaforma ClearTrade®

Una collaborazione vantaggiosa

NEW YORK–(BUSINESS WIRE)–Mettendo a profitto la dinamica generata dall’alleanza strategica annunciata lo scorso settembre, prosegue la collaborazione tra Cleareye.ai e J.P.Morgan Trade and Working Capital, che a gennaio ha lanciato il modulo ClearTrade® Compliance. ClearTrade® Compliance identifica in modo automatico i rischi elevati legati alle transazioni e, sempre grazie all’automatizzazione, aiuta gli utenti a valutare e gestire i segnali d’allarme. Il modulo è preintegrato con fornitori di dati esterni per la tracciabilità di navi e container, la convalida delle polizze di carico e l’identificazione di beni militari e con doppio utilizzo.



