Riassunto: ClearBank sceglie la soluzione di monitoraggio basata sull’IA di ThetaRay per accelerare la crescita del business

La società britannica di tecnofinanza per il settore bancario sceglie la soluzione SaaS AML di ThetaRay per proteggere la propria piattaforma contro attività note e ignote di riciclaggio di denaro sporco

LONDRA, NEW YORK e TEL AVIV, Israele–(BUSINESS WIRE)–ClearBank, società che sviluppa l’omonima piattaforma per attività bancarie integrate e di compensazione di nuova generazione più grande nel Regno Unito e ThetaRay, azienda che sviluppa una tecnologia di monitoraggio delle transazioni basata sull’IA, oggi hanno annunciato che collaboreranno nel monitoraggio antiriciclaggio (AML) nativo sul cloud per proteggere ClearBank contro i reati finanziari tramite l’affidabile soluzione IA avanzata di ThetaRay.





L’accordo prevede che ClearBank trasformerà le sue operazioni AML in un programma interamente nativo sul cloud mediante la soluzione AML SaaS SONAR di ThetaRay. Il sistema SONAR nativo sul cloud offrirà a ClearBank la flessibilità necessaria per la scalabilità e l’elaborazione più rapida e più sicura di volumi sempre maggiori di transazioni sulla sua piattaforma.

