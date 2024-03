Riassunto: Cleantech Company Themo ha sviluppato una tecnologia esclusiva con termostato smart che consente al riscaldamento elettrico privato di ottenere guadagni partecipando all’equilibrio della rete

TALLINN, Estonia–(BUSINESS WIRE)–La tecnologia con termostato smart messa a punto dall’azienda estone-finlandese di cleantech Themo ha superato i requisiti della riserva di contenimento della frequenza di Fingrid in Finlandia. Questo significa che la frequenza della rete elettrica nazionale finlandese riuscirà in futuro ad essere equilibrata facilmente e rapidamente grazie ai sistemi di riscaldamento di tutte le abitazioni e altri spazi residenziali e abitativi finlandesi a riscaldamento elettrico. I termostati smart di Themo fanno risparmiare denaro ai loro utenti ottimizzando i consumi elettrici considerando il prezzo attuale sul mercato. Inoltre, i proprietari verranno ora ricompensati per l’utilizzo di termostati nel mercato di riserva.









