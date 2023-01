Riassunto: Clarity AI: uno dei cinque fondi ex articolo 9 non dichiara la propria esposizione ai combustibili fossili

L’analisi dei dati presentati dallo European ESG Template (“EET”) rispetto ai dati di Clarity AI mostra un margine di miglioramento nell’accuratezza dei dati riportati

NEW YORK–(BUSINESS WIRE)–Clarity AI ha annunciato oggi i risultati di un’analisi di follow-up della sua Analisi del novembre 2022 sui fondi dell’articolo 9 che investono in aziende con prove innegabili di aver violato i principi dell’UNGC, nonché in aziende che traggono la maggior parte dei loro ricavi dai combustibili fossili. L’analisi di oggi cerca di capire perché i fondi “verdi” investono in questo modo.

Lo European ESG Template (“EET”) è uno strumento di settore sviluppato per aiutare gli operatori dei mercati finanziari a rendere più semplice l’informativa e contiene molte delle stesse informazioni dei modelli SFDR di livello 2 che entreranno in vigore nel gennaio 2023.

