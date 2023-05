Riassunto: Clarity AI: solo il 4% dei fondi di investimento “sostenibili” rispetterebbe automaticamente la conformità con i requisiti delle norme regolatorie di Stati Uniti, Regno Unito e UE in materia di label e di denominazione dei fondi di investimento

Con riferimento specifico all’Unione europea, Clarity AI ha rilevato che solo il 20% dei fondi ex Articolo 8 contenenti il termine sostenibile, o un suo derivato, ha realmente in programma investimenti sostenibili per oltre il 50%, come disposto dalla recente consultazione dell’ESMA

NEW YORK–(BUSINESS WIRE)–Clarity AI, la piattaforma tecnologica leader nella sostenibilità, ha pubblicato una nuova analisi sui fondi che nella propria denominazione contengono termini correlati alla sostenibilità o agli ESG. Il report ha rilevato che le norme regolamentari per le comunicazioni e le label sulla sostenibilità differiscono nettamente tra Stati Uniti, Regno Unito e Unione europea, il che provoca confusione sia presso gli emittenti che presso gli investitori.

