Riassunto: Clarity AI presenta la sua prima metodologia di costruzione di indici di investimento sostenibili in linea con il regolamento SFDR

NEW YORK–(BUSINESS WIRE)–Clarity AI, la piattaforma tecnologica leader nel campo della sostenibilità, ha lanciato un innovativo indice di investimento sostenibile e una metodologia di ETF che si allinea al regolamento sulla divulgazione della finanza sostenibile (SFDR).





La metodologia segna un significativo passo avanti per i fornitori di indici ed ETF nel costruire, definire e/o commercializzare prodotti che rientrano nella definizione di investimento sostenibile dell’Unione europea, delineata nell’articolo 2(17) del regolamento SFDR.

La metodologia di Clarity AI viene utilizzata in indici che si rivolgono a società all’avanguardia in settori innovativi chiave, come i veicoli elettrici e le infrastrutture sostenibili, e in ETF basati su tali indici.

